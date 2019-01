El jugador del Real Cartagena que pide una planta eléctrica para su recuperación

- Lo importante es que tenga capacidad y jerarquía. Que sea extranjero o colombiano no me parece relevante.

No le ha tocado fácil, ya no tiene la misma sonrisa de aquel niño inocente que desde temprana edad con lo único que soñaba era ser futbolista profesional. Ese 13 de junio de 2012, cuando un ladrón le robó su blackberry y en ese intento le disparó dejándolo herido de gravedad, sigue grabado en su mente.

“Ya lo perdoné”

Sobre su evolución, Castilla afirma que “la recuperación ha sido lenta, pero sí he avanzado. Ya muevo la cabeza bien, tengo sensibilidad en la mitad del torax, la espalda, mis hombros y la voz me sale más clara”.

Su corazón está tranquilo, afirma no guardar rencor por la persona que accionó el arma que lo mandó a una cama. “Ya lo perdoné hace mucho rato, eso me da paz”, dice Amaury, quien es hincha de Barcelona y asegura que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo.

Una planta eléctrica

Más deudas

Yasmina, su madre, está desesperada. “La deuda con Electricaribe llega a 10 millones. Mi esposo (Amaury) se quedó sin trabajo. Yo me rebusco arreglando uñas. Y el estrés de esa deuda y otros gastos me tiene al borde de la desesperación”. La situación económica es grave. Cuenta doña Yasmina que Yeison, su hijo menor (21 años) no pudo matricularse en 7° semestre de derecho “porque no hay plata para que continúe. Necesita ponerse a trabajar y pagarse él mismo lo que resta de su carrera. Quien pueda colaborar puede llamar al celular 3135514036”, remata.

Mientras tanto, Amaury sigue lleno de fe, esa que mueve montañas. “Dios hará el milagro en mí, pronto me levantaré y volveré a caminar”.