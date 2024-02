Ancelotti replica con dureza a Xavi Hernández

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respondió con brevedad pero con dureza las declaraciones de Xavi Hernández, que aseguró que LaLiga “está adulterada por completo” y que “lo ve un ciego”, asegurando que el entrenador del Barcelona baja “a un nivel que no es para profesionales”.

“Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales”, dijo Ancelotti cuando fue preguntado por la frase de Xavi del viernes. Real Madrid vs. Atlético de Madrid, el derbi de las cuentas pendientes