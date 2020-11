Arrancan los octavos de final de la Copa Betplay

El otro juego de la jornada será entre Águilas Doradas y Atlético Nacional en el estadio Alberto Grisales de Rionegro a las 5:45 de la tarde; mientras que el clásico entre Independiente Santa Fe y América de Cali en El Campín arrancará a las 8:00 de la noche.

El jueves se disputarán otros tres juegos: Cúcuta vs. Tolima, Pereira vs. Medellín y Alianza Petrolera vs. Millonarios. El último juego de los octavos de final se disputará el 25 de noviembre entre San Andrés y Deportivo Pasto, debido a la emergencia que vive la isla.