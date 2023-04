Así quedaron todos los grupos del Mundial sub 20

Colombia se ubicó en el Grupo C con Senegal, Japón e Israel; Argentina formará parte del grupo A con Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala en el Mundial sub’20 que organizará del próximo 20 de mayo al 11 de junio, en el que Brasil quedó encuadrada en el grupo D con Italia, Nigeria y República Dominicana, debutante en el torneo. Sorteo Mundial sub 20: Colombia jugará en el Grupo C

La FIFA celebró este viernes en su sede de Zúrich (Suiza) el sorteo de la competición, que se jugará con una fase inicial con seis grupos de cuatro selecciones, tras la que se clasificarán para octavos los dos mejores de grupo y los cuatro mejores terceros.

Argentina, selección que más títulos ha ganado, seis, participará como organizador, después de que la FIFA retirara la organización a Indonesia ante la situación generada por la petición del gobernador de Bali para vetar la participación de Israel.