“Así seguimos a Maradona en su visita a Cartagena”, Óscar Díaz

Maradona arribó a Cartagena el 9 de febrero del 2005. Tenía 44 años y poco antes había superado problemas de salud asociados a su adicción a las drogas y la obesidad.

El considerado mejor jugador de fútbol de la historia junto a Pelé aterrizó en Cartagena a las 6:50 de la tarde de un miércoles y a las 8:00 p.m ingresó al mejor apartamento del edificio Bahía Mar para pasar unos días de vacaciones, según aseguró una de sus acompañantes, aunque luego se supo que se preparaba para una cirugía para tratar su sobrepeso.

Al llegar a Cartagena el argentino intentó evadir a los medios de comunicación. Así lo recuerda Óscar Díaz, a quien le asignaron la tarea de conseguir una imagen del astro en la ciudad.

“En el periódico nos enteramos de la llegada de Maradona. Él no se dejó ver para nada. Recuerdo que Eduardo Herrán – q.e.p.d. - era el que estaba de turno esa noche y se fue para el lugar y no pudo conseguir nada. La misión me tocó a mí al día siguiente”, cuenta.

A medida que crecía el rumor de la presencia de la estrella en Cartagena, aficionados y reporteros se juntaban a las afueras del edificio para intentar conseguir un autógrafo, una foto, una declaración o cualquier evidencia que confirmara que el autor del mejor gol de los mundiales estaba en la ciudad.