Atlántico busca su segundo título Nacional Sub-21 de Fútbol

La Selección Atlántico buscará este lunes en Barranquilla lograr su segundo título en el Campeonato Nacional Sub-21 de Fútbol, cuando enfrente a Risaralda en la gran final que se disputará en el estadio Romelio Martínez a partir de las 4:00 de la tarde.

Será el duelo de dos seleccionados que llegan invictos después de disputar ocho compromisos a lo largo del torneo, luego de superar el Zonal Clasificatorio que se realizó en Pereira y la Fase Final en ‘La Arenosa’.

Atlántico ha ganado siete partidos y empatado uno, precisamente frente a Risaralda en la última jornada del zonal en Pereira. A partir de ese momento el técnico atlanticense Fernando Reales ha considerado que los cafeteros les tienen temor.

“Nos tienen miedo. Allá en ese partido estaban de local y se nos metieron atrás. Y acá en Barranquilla iban perdiendo con Quindío y les tocaba con nosotros en semifinales, se fortalecieron, empataron y celebraron como si hubieran ganado el título, pero era porque ya no tendrían que medirse con Atlántico. Pero me van a caer en las manos el lunes, con mucho respeto porque yo respeto a Risaralda, es un buen equipo y acá se va a ver quién es el grande. Ya lo tenemos medido, sabemos cómo juega, por dónde entra, sus fortalezas y debilidades”, comentó Reales.

El entrenador conocido como ‘Maldad’ Reales desde que asumió el cargo en el seleccionado Sub-21 prometió el título, que sería su quinto con Atlántico.

“Tengo un reto con Barranquilla, no miedo, porque desde el principio dije que iba a ser campeón. Cuando asumo la Selección me entregó con todo. Le doy gracias a Dios y al presidente de la Liga, Francisco Sánchez, porque me dio la oportunidad de dirigir en mi tierra, donde nunca he sido campeón. He ganado en frío, en montaña, con árbitros en contra, ahora quiero hacerlo en mi casa”, expresó el estratega de 57 años.

El Campeonato Nacional Sub-21 se comenzó a disputar en 1999. En su primera etapa se jugó hasta 2003. En 2016 se retomó teniendo como sede el municipio de Puerto Colombia y ese año Atlántico ganó el que por ahora es su único título. Valle del Cauca, con cinco coronas, es el máximo ganador.

DUELO DE GOLEADORES

En esta gran final del Campeonato organizado por Difútbol y la Liga de Fútbol del Atlántico, además de la disputa del trofeo de campeón, Atlántico y Risaralda también buscarán quedarse con el de goleador.

El ‘gigante’ Harrison Lagares, quien no jugó en las semifinales contra Quindío por estar concentrado con el Barranquilla FC, llega con 7 goles, uno menos que el pequeñín Delio Ángel Ramírez, el 10 de Risaralda. Los dos tienen 18 años.

RECORRIDO DE LOS FINALISTAS

Zonal Clasificatorio en Pereira

Atlántico 2-0 Santander

Atlántico 3-0 Quindío

Atlántico 3-0 Guaviare 0

Risaralda 1-1 Atlántico

Risaralda 1-0 Guaviare

Risaralda 6-0 Quindío

Risaralda 1-1 Santander

Fase Final en Barranquilla

Atlántico 4-0 Norte de Santander

Atlántico 2-0 Huila

Atlántico 4-0 Santander

Atlántico 3-1 Quindío

Risaralda 5-1 Casanare

Risaralda 3-0 Boyacá

Risaralda 1-1 Quindío

Risaralda 3-0 Huila

CAMPEONES DEL SUB-21

1999 Norte de Santander.

2000 Valle del Cauca.

2001 Valle del Cauca.

2002 Valle del Cauca.

2003 Antioquia.

2016 Atlántico.

2017 Valle del Cauca.

2018 Valle del Cauca.