Barcelona no está dispuesto a negociar la salida de Messi

El Barcelona está firme en su intención de mantener en sus filas a Lionel Messi, y no facilitará la salida del astro argentino.

Medios españoles informaron que Messi ha establecido comunicación con el equipo para tratar de resolver la situación, pero el Barcelona confirmó a The Associated Press el sábado que no negociará para permitir que la estrella abandone el club antes de que su contrato expire el próximo año.

No se espera que Messi se presente en las instalaciones del club este domingo para someterse a pruebas previstas de coronavirus, una obligación para todo el plantel antes de que los entrenamientos puedan reanudarse la próxima semana, de acuerdo con la radioemisora catalana RAC1.

Hace unos días, Messi dijo que quería invocar una cláusula de su contrato que le permitía marcharse al término de la temporada, pero el equipo considera que la cláusula ya había expirado.