Batacazo en Tunja, Boyacá Chicó derrotó a un Junior que no despierta

Efectividad, compromiso y compañerismo son las palabras que definen a un Boyacá Chicó que con categoría derrotó a Junior de Barranquilla en el Estadio la Independencia de Tunja. Amaranto Perea pende de un hilo.

El conjunto ajedrezado salió al terreno de juego con la plena intención de permanecer en primera división, una lucha que no era nada fácil, pues ocupa el último puesto en la tabla del descenso con tan solo 98 puntos.

Sin embargo, no la tenía nada fácil porque en frente estaba uno de los equipos mejor armados de la Liga Colombiana, pero no se amilanó y contrario a lo que muchos esperaban pegó primero al minuto nueve con un centro desde la derecha que no rechaza bien Piedrahíta y que si aprovecha Brayan Moreno quien bate a Viera.

Pero el conjunto Tiburón no reaccionó y los ‘Ajedrezados’ los vacunaron 9 minutos después en una acción en la que tuvo que intervenir el Var por posible fuera de lugar. Este gol llegó otra vez por intermedio de Moreno un juvenil Chocoano que demuestra gran futuro.