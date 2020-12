Bayern Múnich es el equipo con más aspirantes al once FIFA FIFPro

El Bayern Múnich, ganador de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, es el conjunto con más aspirantes a entrar en el once mundial FIFA FIFPro, que se dará a conocer junto a los premios The Best el próximo día 17.

Los aspirantes son el guardameta Manuel Neuer, los defensas David Alaba, Jerome Boateng, Alphonso Davies, los medios Thiago Alcantara (ahora en el Liverpool), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, y los atacantes Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller y Philippe Coutinho (ahora en el Barcelona).

El Real Madrid tiene ocho candidatos, el portero Thibaut Courtois, los defensas Marcelo, Sergio Ramos y Raphael Varane, los medios Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric y el atacante Karim Benzema.

Los barcelonistas incluidos en esta lista son el arquero Marc-Andre Ter Stegen, el lateral Jordi Alba, los centrocampistas Sergio Busquets y Frenkie de Jong (así como Coutinho), y en punta Leo Messi; mientras que por el Atlético de Madrid el aspirante es el meta esloveno Jan Oblak.

También se encuentra el goleador portugués Cristiano Ronaldo, el único elegido para el once en todas las ediciones desde que se creó el premio, y sobresale la presencia de un solo jugador que no milita actualmente en clubes europeos, el brasileño Dani Alves, que jugó con anterioridad en Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG y ahora lo hace en Sao Paulo.

El año pasado el once FIFA FIFPro estuvo integrado por Alisson Becker, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Eden Hazard, Frenkie de Jong, Luka Modric, Kylian Mbappe, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.