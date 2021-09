Brasil se entrenó antes de viajar a Chile y Tite evita anticipar alineación

La selección brasileña de fútbol se entrenó este miércoles en Sao Paulo antes de embarcar rumbo a Santiago, donde el jueves enfrentará a Chile por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, y se despidió de Brasil sin que el seleccionador, Tite, diera indicios del probable alineación.

“No me quiero esquivar, pero voy a ser sincero como siempre he sido con ustedes. No voy a anunciar el equipo que va a iniciar. Voy a asegurarme un poco con la formación, para establecer la estrategia y hacer un gran partido mañana”, declaró Tite en una rueda de prensa virtual antes del viaje a Chile.

Diferente de su acostumbrado estilo de no esconder la formación y divulgarla en las previas, Tite optó esta vez por dejar ese anuncio hasta el día del propio partido en la capital chilena.

El entrenador evitó profundizar sobre el rumor de que el centrocampista Matheus Nunes, del club portugués Sporting de Lisboa y novedad en la convocatoria para la triple jornada de las eliminatorias, haya decidido desistir de la Canarinha para defender a la selección lusa.

“Juninho Paulista (gerente de selecciones) conversó con él. Yo estaba al lado. Lo felicitamos por su cumpleaños y él expresó su alegría, placer y orgullo que tenía por poder vestir la camiseta de la selección brasileña. Luego adujo los problemas de vacunación y cuarentena para el retorno a Portugal”, comentó Tite.

El entrenador tampoco quiso comentar mucho sobre la ausencia de los jugadores brasileños de la Liga inglesa que fueron convocados e impedidos de viajar por sus clubes, por razones sanitarias, para defender a sus selecciones en Suramérica.