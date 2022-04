Buenaventura rinde homenaje y despide a Freddy Rincón

Los familiares y autoridades de Cali preparan los últimos detalles para las honras fúnebres del exfutbolista Freddy Rincón, quien será sepultado en horas de la tarde de este Viernes Santo, en el cementerio Metropolitano del Sur de la capital del Valle. Lea: Colombia recuerda a Freddy Rincón, el Coloso que llenó de orgullo al país

El cuerpo sin vida del ‘Coloso de Buenaventura’, quien falleció en la noche del miércoles luego de permanecer internado durante tres días en el área de cuidados intensivos de la Clínica Imbanaco, fue trasladado este jueves por vía aérea a su ciudad natal, donde recibe homenajes en cámara ardiente en el Coliseo Roberto Lozano Batalla.

María Teresa Rincón, hermana de Freddy, explicó que para ellos como familia era importante que parte de las honras fúnebres se realizarán en Buenaventura por eso, el féretro del exjugador también será llevado a la casa materna donde se espera estén los familiares.

“En Buenaventura nos esperan nuestros paisanos, porque ahí fue donde Freddy nació, se crió y se hizo deportista. No se puede dejar a Buenaventura sin el honor de que él esté allá, no sería humano no llevarlo al menos una hora a la casa donde dedicó gran parte de su querer”, detalló María Teresa.