Carlos Bacca asegura que Pékerman no lo apoyó en la Selección

El delantero atlanticense Carlos Bacca, de 29 años, no escondió ese dolor que le quemaba el corazón porque para él la Selección Colombia lo es todo.

Bacca, 33 años (nació el 8 de septiembre de 1986 en Puerto Colombia) aprovechó una entrevista con ESPN Colombia para decir todo ese malestar que su corazón guardó por varios años en la época en que el argentino José Pékerman dirigió a la Selección Colombia en las Eliminatorias a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

El ariete atlanticense, del Villarreal de España, aseguró que la falta de confianza que sentía seleccionador hacia él era evidente, ya que era claro que únicamente lo ponía de titular cuando Falcao García o Jackson Martínez estaban lesionados. “Eso me daba duro, yo sentía que hacía el trabajo, pero no tenía grandes oportunidades de jugar y mucho menos mostrar mi talento”, precisó.

‘‘Me acuerdo que en el Mundial de 2014 yo era el titular, pero dos días antes, en una práctica de fútbol, Pékerman me sacó y metió a Ibarbo; eso me dolió mucho y en Rusia fue igual”, dijo Bacca.

El delantero siguió desempolvando todos esos malos recuerdos que tenía agolpados en su corazón. “Contra Japón yo era el titular cuando estábamos entrenando. Y una noche antes del partido, como a la una de la mañana me llamó a su habitación y me dio otro duro golpe que me dolió. Me dijo que iba a jugar Cuadrado. Te imaginas a esa hora”.

El delantero señaló que fue muy duro no estar en la formación titular y lloró. ‘‘En Brasil fue lo mismo siempre me sacaba de la titular un día antes sin previa razones”.