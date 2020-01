Casemiro le dio la victoria a Real Madrid ante Sevilla

Un doblete de Casemiro prolonga la racha sin derrotas de un Real Madrid que sobrevivió a un duelo intenso sin su columna vertebral, frente a un Sevilla que amplía su mala dinámica en el estadio Santiago Bernabéu con su decimotercera derrota consecutiva sin saber plasmar en el marcador su superioridad en buena parte del duelo (2-1).

Nadie frena a un Real Madrid lanzado. Su decimoséptimo encuentro consecutivo sin perder llegó con dosis de sufrimiento, superando la atadura táctica del Sevilla, con Casemiro supliendo la falta de gol de la delantera y sobreponiéndose a bajas de jugadores tan importantes como Sergio Ramos, Fede Valverde, Eden Hazard y con Karim Benzema empezando en el banquillo al no estar al máximo.

Se presentaba una oportunidad perfecta a Julen Lopetegui para su particular revancha en el estadio donde no pudo triunfar. Las bajas madridistas convirtieron en previsible al equipo de Zinedine Zidane. Perdió su poder ofensivo. Pasar de jugar con un tridente formado por Hazard, Bale y Benzema a hacerlo con Lucas Vázquez, Rodrygo y Jovic tiene diferencias. El Sevilla no sintió amenaza y minimizó al Real Madrid en un primer acto de bloqueo mental del conjunto blanco.