Conmebol también aplaza los partidos de Junior y Tolima

Se trata de los duelos de Junior vs. Fluminense, por Copa Libertadores, y Tolima vs. Emelec, por Sudamericana, que tenían previsto disputarse este miércoles y jueves.

La situación social que se vive en Colombia llevó a la Conmebol a reprogramar por fuera del país los dos únicos partidos de equipos colombianos que no habían cambiado de sede.

Los duelos de Junior y Tolima se suman a los de Santa Fe vs. River Plate, Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors y La Equidad vs. Lanús, que se disputarán en Asunción, Paraguay, mañana jueves 6 de mayo.

El único duelo que no se ha reprogramado es el de América de Cali, que actuará como visitante ante La Guaira de Venezuela.