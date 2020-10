“Cuadrado es el gran pilar de la Selección Colombia”, Ricardo Orrego

Orrego destacó también el regreso de dos jugadores importantes como James Rodríguez y Falcao García. El primero aportará todo el buen fútbol que ha recuperado este último mes en el Everton de Inglaterra y el segundo, el liderazgo y la calidad que se le conoce en el país.

“Ambos son el gran valor agregado para Queiroz en esta convocatoria en medio de la pandemia. James, por ejemplo, llega con el buen momento que está teniendo en su arranque en el Everton de la Premier League. Se ve a un James motivado, feliz, activo, con ritmo, y él siempre que se pone la camiseta de Colombia crece, creo que por ahí ganamos mucho con el momento y el nivel que tiene. Y lo otro, por todo el magnetismo, el liderazgo y la capacidad futbolista del ‘Tigre’ Falcao, quien llega a la Selección a liderar el equipo y creo que será muy importante su aporte para esta doble fecha”, apuntó.

Para Ricardo Orrego hay un doble sentimiento en el arranque de las Eliminatorias, que ofrece la posibilidad de volver a ver a la Selección Colombia. Por un lado, hay un sentimiento de alegría por ver de nuevo a la tricolor, que siempre transmite un mensaje positivo al país de trabajo en equipo, de seguir adelante. “Creo que ese mensaje más que nunca lo necesitamos en medio del difícil momento por la pandemia”.

Y por el otro lado, también hay un sentimiento de incertidumbre porque vuelve el fútbol en medio de una pandemia que no se ha controlado del todo en el continente y que en otros países, como en Europa, se recrudece con los rebrotes, lo que ha implicado muchas bajas en las selecciones y que podría llevar a que las fechas de noviembre no se disputen.

Aunque Venezuela y Chile llegan a estos partidos con más bajas que Colombia, el periodista señala que no existe ninguna ventaja para los dirigidos por Queiroz y recordó que el nivel de las selecciones sudamericanas es muy igualado, por lo que advirtió que habrá que asumir con cautela los dos partidos.

“Venezuela es una selección que si bien está estrenando técnico y apenas tiene sesiones con jugadores que recién conoce, también es cierto que es una selección que ha tomado vuelo, que tiene jugadores con experiencia y jóvenes que han aportado de buena manera. Es una Venezuela que llega con una expectativa muy grande de que pueda empezar a construir un camino para clasificarse a su primer mundial de mayores porque ya saben que fueron subcampeones del mundo en juveniles”, señaló.

Para Orrego, la selección de los convocados por Queiroz estuvo bien configurada, con los jugadores que se requerían por la cantidad de minutos jugadores en sus clubes, aunque reconoció que, para su gusto, debió ser incluido entre los llamados el barranquillero Rafael Santos Borré.

Lo que sí cree que deja en evidencia la convocatoria es el pobre nivel que se vive en la liga profesional colombiana, que no aportó a ningún jugador de campo a este primer llamado para Eliminatorias.

“Sin dudas es un llamado de atención a la revisión de los planteles, de las decisiones directivas, a la manera en que se venden jugadores tan jóvenes, a la falta de inversión de muchos de los directivos que solo piensan en llenar sus bolsillos y no en capitalizar a las instituciones, me parece que de apoco la liga se ha empobrecido en su nivel. El asunto de la pandemia afecta todo y el fútbol no es ajeno, pero sin duda que ese no llamado de jugadores ratifica la falta de jerarquía y de calidad en la gran mayoría de los clubes de nuestra liga”, reflexionó.

Sobre la ausencia del público en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Ricardo Orrego dijo que los jugadores ya se han habituado a esta nueva realidad con los partidos que han jugado con sus clubes desde que volvió el fútbol del parón.

Eso sí, invitó a los aficionados a que se pongan la camiseta de la Selección Colombia y que alienten al equipo desde sus casas, guardando todos los cuidados para conservar la salud en estos tiempos de pandemia.