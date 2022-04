¿Cuál es la actualidad del Cúcuta Deportivo?

Si bien el pasado 16 de marzo se llevó a cabo un encuentro extraordinario para definir la situación, no hubo consensos en puntos álgidos como los derechos económicos que le corresponderían al equipo y se decidió aplazar pactando una reanudación en un lapso no mayor a los 15 días.

-Presidente, ¿qué le han dicho desde Dimayor y FCF sobre la convocatoria de la asamblea para confirmar la reafliación del equipo?

En abril será la reunión. Ya hay fechas tentativas, pero creo que será después de Semana Santa. Esperamos que todo salga muy bien, estamos con mucho optimismo.

-¿Hay nociones de la categoría?

-Lo que diría sería una mentira. Es un tema que está en definición. Cualquiera (primera o segunda división) puede ser, le apuntamos a la A pero eso lo define la Dimayor.

-¿Iniciando este año o en 2023?

Estoy convencido y optimista de que el Cúcuta participe este año.

-El tema de los retroactivos económicos. ¿Cómo ve ese punto que generó desacuerdo en la asamblea anterior?

La activación del Cúcuta representa unos ingresos hacia el futuro que son necesarios para la puesta en marcha del equipo, pero el haber identificado de que el equipo nunca fue desafiliado tiene unas consecuencias económicas importantes para el comienzo del Cúcuta. Creo que no es fácil lograr esa meta, pero si es muy posible porque esto va bajo una norma de un juez y ante Mindeporte que no perdimos el reconocimiento deportivo, ni la afiliación. Con sensatez, esperamos lograr algo.

-¿Cómo ha sido la relación con José Augusto Cadena? En la ciudad aún hay desconfianza por la injerencia que pueda tener

Estoy muy contento y él también. Me ha dado toda la responsabilidad para dirigir el club, no se ha metido conmigo para nada. Me manifestó: usted desarrolla, hace y me reporta, como cualquier miembro de asamblea, que maneje las cosas de la mejor manera y como lo crea conveniente. No me ha exigido ni personas, ni lugares, ni formas.

-Con las autoridades locales, ¿cómo se ha mantenido la relación?

Tanto con la Alcaldía e IMRD, Gobernación e Indenorte, hemos encontrado toda la disposición para ayudar y colaborarnos. Hemos hablado con todos y son grandes personas que están manifestando la confianza para este nuevo proyecto.

-El plantel que está entrenando en Antioquia, ¿cuándo vendrá a la ciudad?

En abril. Ya hay que dar el paso de volver a Cúcuta, digamos que tengo pendiente reuniones con la ciudad para mirar lugares, cómo vamos a entrenar y demás. La idea es volver, que el equipo evalúe los jugadores que se entrenan acá (plantel de Braynner García), fortalecernos más, sumarle y añadirle una serie de profesionales para competir.

-¿Macnelly Torres?

Se ha entrenado con el grupo. Aún no tenemos ningún jugador contratado.

-La primera representación del Cúcuta, de forma oficial en un torneo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) será en la Súper Copa Juvenil Sub-20, ¿cómo se ha trabajado este proceso?

La Súper Copa Juvenil Sub-20 nos cogió por sorpresa. Como todos saben, nacimos otra vez, nos invitaron a participar y nos aceleraron el proceso. Nos abrieron esa puerta como invitados, nos tocó armar un equipo en una semana. Sentimos que vamos a tener un equipo competitivo, estamos en el proceso de terminar de inscribir jugadores. Aplazamos la primera fecha para jugar la otra contra Alianza Petrolera en el General Santander.

Cúcuta Deportivo comparte grupo con Alianza Petrolera, Alianza Vallenata, Atlético Bucaramanga, Atlético Chapinero, Cúcuta FC, Los Embajadores, PSD Panteras, Real Bucaramanga y Real Santander.

¿Qué decirle a la hinchada que aguarda la oficialización del regreso?

Hay mucho optimismo de que el Cúcuta vuelva. Creo que prontamente se darán las cosas con la compañía. Vamos a hacer las cosas buenas, con buena energía e involucrándolos a todos para salir adelante.