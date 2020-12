Después de 9 meses, hinchas vuelven a estadios en Inglaterra

Steve Manzanero, seguidor de los Gunners, se recuperó del coronavirus el mes pasado.

“Fue bastante desagradable”, relató el aficionado, quien sin embargo consideró necesario que los hinchas regresaran a los estadios, como parte de la reapertura de la sociedad.

“Lo peor ha sido escuchar a nuestro equipo, a nuestros futbolistas que tratan de jugar sin el ruido de ningún seguidor”, consideró.

Se insta a los espectadores para que no intercambien palmadas ni abrazos, como parte de las medidas de distanciamiento social. Será más difícil evitar que canten.

“Estoy cantado a todo pulmón”, dijo Manzanero. “Si no estoy ronco para cuando regrese, es que no me la he pasado bien”.