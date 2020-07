Dorlan Pabón afirma que Monterrey no envidia nada a clubes europeos

El colombiano Dorlan Pabón, delantero del Monterrey mexicano, afirmó este miércoles que los rayados no le envidian nada a ningún club de Europa y está para jugar en cualquier liga de ese continente.

“Este equipo no le envidia nada a ningún club europeo, está para jugar en cualquier liga, hay clubes en Europa que no tienen lo que Monterrey, ahí podemos estar tranquilos, porque Monterrey tiene para dar de qué hablar no sólo en México, sino en todo el mundo”, expresó el colombiano.

Para Pabón, lo importante de cara al Apertura 2020 que arranca el próximo 24 de julio es olvidar lo que pasó en el Clausura 2020, en el que Monterrey marchaba en último lugar hasta la fecha 10 en que se suspendió la competición, muy lejos del nivel del campeonato obtenido en el Apertura 2019.