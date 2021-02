Egan Bernal apostará por el Giro de Italia en 2021

“Tengo muchas ganas del Giro. En efecto. Recientemente, una entrevista en casa fue un poco malentendida, por no hablar de pensar exclusivamente en el Tour. Ahora me considero que mi objetivo número uno podría ser el Giro. Aún no sé con quién, con qué línea, en qué rol. Sabes cuánto amo a Italia, tengo muchos amigos allí hasta el día de hoy”, dijo hace poco el ciclista.

Además de confirmar a Egan para el Giro, Brailsford reveló que Tao Geoghegan Hart, ganador en Italia en 2020, irá al Tour de Francia junto a Richard Carapaz y Geraint Thomas. Adam Yates correrá en la Vuelta a España.