El Cucho Hernández no ‘se mata la cabeza’ por la Selección Colombia

Los colombianos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Jesús Ferreira, con motivo este jueves del MLS Media Day en Miami, fueron preguntados por su relación con la selección de Colombia y ninguno de los dos se mostró plenamente motivados al respecto.

Ferreira, goleador del Dallas FC y que ya es a todas luces futbolista de la selección de Estados Unidos, explicó por qué finalmente no eligió al conjunto cafetero. Baja para la Selección Colombia Sub-23 previo al Preolímpico.

“Fue una decisión muy difícil para mí y mi familia. Lo pensé mucho tiempo antes de decidirme. Pero la realidad es que Colombia nunca me dio la oportunidad”, dijo en un encuentro con los medios.

“Si me hubieran dado la oportunidad, mi papá jugó con esa camiseta y para mí era seguir sus pasos. Estados Unidos me dio todo lo que necesitaba, siempre me ha demostrado el cariño, que me querían, me ayudaron a hacer el proceso mucho más fácil. Me llamaban para convocatorias cuando no podía jugar. Estoy muy feliz de representar a Estados Unidos y lo haré con todo mi corazón”, manifestó muy claramente el delantero.