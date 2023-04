El dardo de la mamá de Hakimi a su exesposa por reclamo de fortuna

Ante esto, Saida apoyó a Hakimi y lanzó un comentario fuerte a su exnuera: “Si mi hijo no hace esto, no podría deshacerse de esta mujer”. Video: 28 heridos en desmanes de barras bravas del Once Caldas

Los medios franceses han informado que Hiba Abouk habría reclamado la mitad de la fortuna del futbolista, con un salario de aproximadamente diez millones de euros anuales en el PSG. La actriz no ha confirmado ni desmentido esta información y mantiene un perfil discreto en cuanto al divorcio se refiere. Sin embargo, ha respondido a quienes la acusan de querer solo la fortuna del jugador, publicando en Instagram una fotografía de sus hijos, Naím y Amín, junto al mensaje “lo verdaderamente importante”.