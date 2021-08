El debut de Messi con el PSG y la programación del fin de semana

Lionel Messi está listo para debutar con el PSG en la Liga 1 de Francia luego de su llegada al equipo parisino en uno de los mercados más movidos de los últimos años en el fútbol europeo.

Esos movimientos hace que la expectativa de los aficionados para este fin de semana del 28 y 29 de agosto se centre en algunos cotejos de las cinco grandes ligas.

El silencio sobre el futuro de Kylian Mbappé por parte del PSG le da otro atractivo al rentado francés, mientras que en el Madrid esperan disputar su último partido en Liga de España sin tener al delantero galo en sus filas.

Manchester vs. Arsenal, Liverpool vs. Chelsea, el duelo del Manchester United, al que llega Cristiano Ronaldo; Atlético de Madrid vs. Villarreal, son algunos de los otros duelos que centran la atención.

Programación del fin de semana: