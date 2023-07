El desquite de Viera: críticas a Junior y pulla al Bolillo Gómez

En una entrevista en el programa ESPN F90, Mario Sebastián Viera aclaró que, si bien fue señalado por algunos durante su estadía en los últimos tres partidos del campeonato después de una lesión, él no es responsable de las dificultades del equipo. Además, destacó que no tiene problemas con el entrenador Hernán Darío Gómez y que mantuvo una buena relación con él. Otro más a la liga árabe: Riad Mahrez nuevo jugador del Al Ahli

“Si yo hubiera estado en el plantel la culpa me la llevaría toda yo. Y también se me culpó, o me pusieron de pretexto cuando estuve en los últimos tres partidos del campeonato, después de la lesión, fue como que el grupo no se vio igual que cuando yo no estaba. Me enteré de lo que se dijo y me dolió”, comentó.

“Tuve buena relación con ‘Bolillo’, yo siempre fui sincero con todos. Nunca tuve problemas y si alguno tuvo problemas conmigo, no me enteré. Yo no le tengo que reclamar nada, lo único que le hablé fue qué me dijo, pero me dio sus razones y lo entendí. Contra ‘el Bolillo’ no tengo nada”, añadió.