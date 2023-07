El equipo italiano que rechazó a Cuadrado antes de fichar por el Inter

El fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por el Inter de Milán es, quizás, uno de los más mediáticos de los últimos años en Italia. El paso de un jugador de la Juventus al Inter, o viceversa, implica un cambio que, por supuesto, genera un duelo entre los aficionados de ambos conjuntos. Obviamente, esta situación no fue la excepción.

Sin embargo, otra versión se suma a este importante tema coyuntural. Es sabido que Cuadrado es de los futbolistas más regulares y destacados por su nivel y compromiso. Basta con ver sus números en la Juventus, equipo donde jugó por ocho años y disputó 314 partidos. Además, su nombre es bien visto en Italia, pues también tuvo un desempeño destacado en el Udinese, el Lecce y la Fiorentina.

Quizá, para el colombiano, el ciclo con el equipo de Turín ya estaba cumplido y era bueno buscar otros rumbos. Por supuesto, cuando la prensa de italiana empezó a filtrar la información de que Cuadrado no seguiría con el equipo bianconero, muchos fueron los pretendientes que querían tener a Juan Guillermo en sus filas. De hecho, se llegó a mencionar equipos de Arabia y Turquía que lo querían.

Con ese panorama, hace dos días, el 23 de julio, un medio italiano publicó una entrevista con Claudio Lotito, presidente de la Lazio, equipo de la capital, Roma. Allí, el directivo fue indagado porque el mercado de fichajes no ha sido muy bueno por parte del club de cara a los compromisos que tendrá esta temporada. Además, el equipo terminó segundo la temporada anterior, a 16 puntos del campeón, Napoli. ¡Hay esperanza!: Así vieron en Cartagena a Colombia en el Mundial de Fútbol

Concretamente, Lotito contó a Tuttomercato que varios futbolistas querían llegar a la Lazio, entre esos Juan Cuadrado: “Lo Celso, Paredes, Cuadrado, Bonucci, todos querían venir a nosotros”. La respuesta de no haberlos tenido en las filas para la otra temporada fue: “Les dijimos que no porque los grandes nombres no corresponden a resultados deportivos”.