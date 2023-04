El error de De Gea que selló clasificación del Sevilla en Europa League

El Sevilla halló muy pronto el premio a su compromiso, a su lucha denodada para ganar los duelos individuales y no dar facilidades a un conjunto de fuerza y calidad como el dirigido por el neerlandés Erik ten Hag, al aprovechar a los 8 minutos En-Nesyri un robo al borde del área de Lamela tras un fallo garrafal de Maguire, que no controló un balón envenenado que le envió De Gea, para batirle por bajo. ¿Se pasó? La razón por la que en Arabia piden deportar a Cristiano Ronaldo

Sin el mexicano Tecatito Corona ni el senegalés Pape Gueye, no inscritos en Europa; ni el argentino Montiel por sanción y Jordán por lesión, y salvando esas bajas, el técnico sevillista, José Luis Mendilibar, sacó a su once de gala con el marroquí Bono de nuevo en la portería, En-Nesyri en punta o los argentinos Ocampos y Lamela como extremos.

Con un tremendo derroche físico, de presión arriba y de tener el control con una buena defensa y mucha efectividad en ataque, los sevillistas no dieron opción alguna a un United sobrepasado y sin rumbo, que quizás comenzó a perder este cruce de cuartos con el 2-2 de la ida, después de que se hubiera puesto con 2-0, pero que en otra noche grande en Nervión no pudo parar a un Sevilla lanzado y que resolvió con los goles de En-Nesyri (m.8 y m.81) y Badé (m.47).

Antes, el central brasileño Marcao se retiró lesionado y llorando a la media hora del partido y fue relevado por Suso, con lo que Rakitic bajó a la media. En la reanudación fue Ten Hag el que movió el árbol. No le quedaba otra y dio entrada a su máximo artillero Rashford (28 goles en lo que va de campaña, 6 en Europa) y al lateral zurdo Shaw, otro de los ‘tocados’.

El equipo español pudo ampliar su renta, pero Ocampos, muy incisivo, como Lamela, en la presión y la salida del balón, para desahogar a los suyos, no llegó a una dejada de cabeza de En-Nesyri que despejó De Gea y luego, a 5 minutos del descanso, el propio Ocampos marcó con la derecha a centro de su compatriota Marcos Acuña, pero, a instancias del VAR, el gol fue anulado por fuera de juego del lateral zurdo argentino.

Su primer tiro a puerta, flojo y centrado tras una acción de Jadon Sancho, lo firmó en el ecuador del primer tiempo el lateral derecho Aaron Wan-Bissaka, pero no supuso ningún problema para Bono, que, salvo un cabezazo alto de Casemiro a centro de Antony, apenas tuvo trabajo en una buena primera mitad del Sevilla ante un United atascado.

El 1-0 le dio más confianza y brío a un conjunto español muy sólido, que nunca perdió ni el sitio ni el equilibrio pese a que el Manchester United tuvo que apretar arriba. No le quedaba más remedio, pero le faltó profundidad y más talento para superar a la zaga de un cuadro local que se defendió manteniendo su buena presión y tratando de tener el balón.

Pero el cuadro inglés no se rindió y apretó para meterse en el partido. Rashford, muy intermitente al no estar aún a tope, no aprovechó un balón en el área al impedirlo un Jesús Navas descomunal y luego Casemiro se topó con Bono y Eriksen mandó fuera una falta peligrosa.

Para colmo de males para el United, el Sevilla no bajó el pistón y redondeó su magnífico partido con el 3-0, obra de En-Nesyri en el 81 tras un fallo estrepitoso de De Gea en su salida al ir a despejar. Al final, fiesta en Nervión del hexacampeón de la Copa de la UEFA/Liga Europa y sigue la magia de los sevillistas en su competición fetiche.