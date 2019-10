El panorama: cuentas en la Liga para no descender y para meterse a los ocho

A la jornada 20, la última de la Liga Águila, llegan cinco equipos en busca de cuatro cupos a los Cuadrangulares Finales, mientras que en el descenso hay tres escuadras que pelearán un solo puesto disponible para la salvación.

Tanto en el descenso como en el paso a la siguiente fase del torneo hay un cabo suelto que el partido entre Rionegro y Tolima que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) deberá resolver. Los ‘Pijaos’ inscribieron en planilla a Rafael Carrascal, para ese entonces ya jugador del América de Cali, por lo que las Águilas demandaron el juego y en segunda instancia se quedaron con los 3 puntos.

Si la conclusión -que se debe conocer antes del 3 de noviembre- llega a ser favorable para el ‘Vinotinto y Oro’ estos estarán clasificados pase lo que pase en esta última jornada de la Liga y los antioqueños quedarán, a hoy, en zona de descenso con 132 puntos (los mismos del Unión, pero con peor diferencia de gol). De lo contrario el panorama es el siguiente.

EL DESCENSO ESTÁ ARDIENDO

La zona más sensible es la de la permanencia en la Liga Águila II. Atlético Huila, Unión Magdalena y Jaguares de Córdoba, son quienes pelearán por ese último espacio en la Primera División del país.

Actualmente el equipo huilense es último con 131 puntos, le sigue el club samario con 132 y después van los monterianos 133, además ninguno de los tres tiene ventaja en cuanto al rival que enfrentarán: Jaguares y Huila medirán fuerzas en Montería, mientras que el Unión visitará al Once Caldas.

Los de Córdoba solo han ganado dos partidos en casa en este semestre (1-0 Vs. Unión Magdalena y 2-1 Vs. Once Caldas) y los de Huila suman un solo triunfo de visitantes (0-1 Vs. América de Cali). Por su parte, si bien el Once ya está eliminado el deseo de acabar el año con un triunfo ante su gente es grande y a eso hay que sumarle que el ‘Ciclón’ solo sumó un punto fuera del Sierra Nevada (1-1 Vs. Patriotas Boyacá).

Al Huila no le alcanza solo ganando, ya que si bien llegaría a 134 puntos tendría que esperar a que el Unión pierda o empate en su visita a Manizales. En una situación similar está el equipo de Santa Marta; ganarle al Once (para sumar 135 puntos) y que Jaguares pierda o empate.

Por su parte, la escuadra monteriana alcanzaría 136 unidades en caso de victoria y sin importar lo que suceda con el Unión aseguraría su estadía un año más -por lo menos- en la Liga Águila.

Uno de cinco equipos se quedará sin fiesta de fin de año

Atlético Nacional (34 puntos), Deportivo Cali (33), Junior (32) y América de Cali 832) son los equipos que ya están clasificados a la siguiente fase del torneo. Más abajo están Santa Fe, Deportes Tolima, Alianza Petrolera y Cúcuta Deportivo con 31 unidades; Independiente Medellín tiene 30, está por fuera de los ocho pero se aferra a la posibilidad de seguir con vida.

Los cinco equipos en la contienda por los Cuadrangulares Finales confirmarán su tiquete si le ganan a Nacional, Medellín, Patriotas, Junior y Tolima, respectivamente. Eso hace que la atención se centre en el Atanasio Girardot en el juego entre el ‘Poderoso’ y el ‘Pijao’, duelo directo por la clasificación.

Medellín: ganando le gana la posición al Tolima, así que el triunfo ante su gente es el objetivo principal. Sin embargo, en caso de empatar podría avanzar si Cúcuta o Alianza pierden ya que tendría los mismos 31 puntos pero mejor diferencia de gol.

Tolima: el triunfo ante el Medellín le quita cualquier dolor de cabeza, pero si llega a perder o empatar dependerá de que Alianza o Cúcuta también caigan y hacer cálculos con la diferencia de gol. Actualmente los ibaguereños tienen +8, los de Barrancabermeja +3 y los cucuteños 0.

Santa Fe, Alianza y Cúcuta: de todos, por la diferencia de gol de +10, el ‘Cardenal’ es el que más posibilidades tiene de meterse en los ocho. El triunfo sobre Nacional, además de clasificarlo, lo pone a pelear el liderato si se dan otros resultados. Los ‘Petroleros’ y los ‘Motilones’ también estarán en la próxima fase ganando, pero si hay igualdad o derrota -así como Santa Fe- deberán esperar el resbalón de alguno de los otros equipos en la lucha por la clasificación.