El sablazo de Jorge Luis Pinto al ‘Bolillo’ Gómez

Esa situación particular de los dos experimentados entrenadores vuelve a salir a la escena en la previa del juego entre verdiblancos y barranquilleros, donde ambos se reencontrarán ahora en el fútbol colombiano.

“¡Ojalá que haya cambiado sus costumbres! ¡Voy a estar con los ojos abiertos! ¡Al perro no lo capan dos veces!”, fue el comentario de Pinto en rueda de prensa de este martes en la antesala del cotejo en Palmaseca.

Al ser consultado el DT verdiblanco si iba a saludar al 'Bolillo' antes del cotejo, Pinto respondió que "es más importante el Cali vs Junior, que Pinto vs 'Bolillo'". Agregó el entrenador verdiblanco que "no me interesa nada de 'Bolillo', se quien es, lo conozco perfectamente".

El propio ‘Bolillo’ hace un tiempo se refirió a lo sucedido con Jorge Luis. “La pelea con Jorge Luis Pinto fue en Panamá. Yo creo que yo le gano a él peleando”, manifestó en su momento.

Sin embargo, ‘Bolillo’ Gómez aseguró que ese suceso es cosa del pasado e incluso manifestó que respeta el trabajo de Jorge Luis Pinto, que, según él, “siempre le ha enviado las mejores energías en todos los proyectos que tenga, pues es un entrenador al cual “admira mucho”.