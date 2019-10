“Es un orgullo ser el segundo colombiano campeón en Finlandia”: Luis Murillo

Luis Carlos Murillo, con el KuPS Kuopio, se convirtió en el segundo colombiano en conseguir el título de la Veikkausliiga (Primera División de Finlandia) tras Alfredo Morelos. Ya van dos años para él en suelo finés y de ellos habló con COLPRENSA en exclusiva.

Si hablamos de futbolistas colombianos en el exterior las cámaras van siempre con James Rodríguez, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Yerry Mina, David Ospina, entre otros, pero hay muchos más en otras latitudes que buscan hacerse un camino de éxito y dejar en alto el nombre del país.

Ese es el caso de Luis Carlos Murillo, defensor de 29 años nacido en Turbo (Antioquia), quien desde el 2018 salió de Once Caldas al KuPS Kuopio de Finlandia con el que se consagró campeón de la Liga local el pasado 19 de octubre tras quedar primero en el Hexagonal Final.

DE MANIZALES A KUOPIO: UNA DECISIÓN QUE LE DIO FRUTOS

Con Javier Torrente y Hernán Lisi, Murillo fue uno de los jugadores con más partidos (35 y 34 de titular), pero con Francisco Maturana las cosas cambiaron y tan solo jugo siete partidos en el final de la Liga Águila. Pensaba que con Hubert Bodhert las cosas cambiarían en especial después de que el entrenador le confirmara que iba a contar con él.

“En las vacaciones comenzaron a llegar otros jugadores, técnico nuevo trae su gente y los tiene que poner. Me dijeron que había una posibilidad de ir a Finlandia y de ir a Talleres de Argentina. Le pedí a Dios que me llevara donde él quisiera que me fuera bien y de Finlandia fueron más rápidos en coordinar las cosas”, comentó el defensor.

Sin embargo, a la hora de cerrar el trato con el equipo finés tuvo que realizar una negociación con el Once Caldas que los beneficiara a todos: “acá me querían libre. Me quedaban 6 meses de contrato, entonces llegué a un arreglo con el equipo de que me dejaran ir libre pero si al año adquirían mis derechos yo les daba la mitad del pase. Ya llevo los dos años acá y no pasó nada, así que jugué con el pase en mi mano”.

Ahora bien, ¿Por qué ir a jugar a un fútbol tan inexplorado por los colombianos? Para Luis Carlos fue clave una sola cosa, la UEFA Europa League.

“Es una competición que todo el mundo quiere jugar así sea la fase previa. Eso le ayuda a uno en la hoja de vida y es una buena experiencia. El año pasado jugamos contra Copenhague, un equipo grande, y este año pudimos avanzar más, marqué gol y puse una asistencia. Me ha ayudado mucho, es muy bueno jugar estos torneos”, comentó al respecto.

Tan bien le ha ido que tras finalizar su contrato con el KuPS Kuopio ya firmó con el HJK Helsinki, el club más grande de Finlandia, tras rechazar ofertas de Arabia Saudita, Turquía, Rusia y Japón.

VIVIR EN EL INTENSO FRÍO FINÉS PARA UN TURBEÑO

El contraste es total: el clima, la cultura, el color de piel, la calidez social, el ánimo. Para Murillo han sido dos años duros, no por pasar necesidades, sino por tener que vivir a más de 10.000 kilómetros de distancia sin sus familiares y su novia.

“Kuopio es una ciudad pequeña, haz de cuenta como Manizales”, indicó el defensor y explicó: “sin embargo allá conoces el idioma, los centros comerciales son mejores, estás rodeado de tu gente mientras que acá todo es diferente. El ambiente es apagado, las personas son muy tranquilas, lo cual es bueno”.

Y es que, en sus palabras, “Finlandia es un país feliz, pero es una felicidad diferente, no como la alegría de los colombianos. El sentimiento de paz lo puedes vivir acá, es el perfecto ejemplo. No hay maldad, no hay problemas”.

Pero las dificultades van mucho más allá, especialmente en el día a día entrenando bajo las órdenes del profesor Jan Honkavaara e interactuando con los demás compañeros de equipo.

“El preparador físico es español, Luis Anula, entonces con él me comunicaba y me explicaba las cosas. Yo igual estaba bien pendiente y trataba de aprenderme los movimientos. Uso Duolingo y en vez de perder tiempo intento aprender inglés, algo se va aprendiendo, me defiendo con lo que a veces dicen”, añadió Murillo.

Además, contó que indudablemente su mejor amigo en el Kuopio resultó ser el otro sudamericano, el brasileño Lucas Rangel, quien fue el goleador en el campeonato para ellos: “me hice muy amigo de él y su familia. También con los jugadores africanos, tu sabes que la piel llama. Con los finlandeses compartíamos poco, pero todos estábamos mentalizados en el objetivo”.

UN TÍTULO ANHELADO PARA ÉL Y PARA LOS 112.000 HABITANTES DE KUOPIO

Pasaron 43 años desde la última vez en la que el KuPS Kuopio consiguió quedarse con la Veikkausliiga y para esta temporada estaban lejos de ser los favoritos, en especial tras el bicampeonano del HJK Helsinki (2017 y 2018).

“El camino al título fue raro, comenzamos a ganar y ganar, fueron como ocho partidos invictos. Nosotros estábamos pensando en meternos a Europa League, especialmente cuando estuvimos cuartos y terceros, pero los triunfos fueron llegando”, manifestó Luis Carlos.

Sin embargo, hubo un momento clave en el que las cosas cambiaron: “nos dimos cuenta de que teníamos potencial cuando le hicimos partidos buenos a varios equipos como el Legia Varsovia (Polonia) y Vitebsk (Bielorusia) en Europa League. Teníamos un nivel fuerte”.

El día del último juego, de visita, viajaron más o menos 2.000 personas pero a su llegada a Kuopio en la madrugada toda la ciudad estaba despierta, habían bengalas, banderas, camisetas, “se hizo una fiesta y nos recibieron en el parque central”.

En el plano personal, para Murillo “es un orgullo ser el segundo campeón colombiano acá, no es una liga fácil. Yo siento una alegría muy grande, le agradezco todos los días a Dios porque le pedí que me llevara donde me fuera ir bien, no me importaba el lugar. Es un título importante para mí por el protagonismo, además me dieron el premio al mejor jugador del equipo”.

EL LEGADO DE ‘EL BÚFALO’ MORELOS Y EL SUEÑO ‘TRICOLOR’

Además de ser el segundo colombiano en ganar la Veikkausliiga después de Alfredo Morelos, ahora Luis Carlos jugará en el equipo en el que el delantero de Cereté logró brillar para ser vendido al Rangers F.C.

“Los goles que él hizo acá son los mismos que está haciendo en Escocia. De Morelos se acuerdan mucho todavía, incluso te preguntan si lo conoces cuando se enteran de que eres colombiano. Ahora voy para el equipo en el que él quedó campeón, tienen muy buenas referencias de los que han pasado por el equipo. De hecho, hablé con William Parra (actual jugador del Helsinki) y me dice que quieren que se quede, pero depende del Medellín para renovar el préstamo”, manifestó el defensor antioqueño.

Para Murillo lo que viene es enfocarse en el fútbol local, ya que el HJK no consiguió cupo a Europa League esta temporada: “les hice mucha fuerza para clasificar, pero no se pudo. Nos toca ganar la Copa rápido y apuntarle a la Liga para jugar el otro año alguna de las copas europeas. Yo pienso en dar el salto a otra Liga”.

Finalmente, el defensor ratificó que así como Morelos ya es tenido en cuenta en la Selección Colombia él espera poder hacerlo pronto.

“Para mí el sueño más grande es ir a la Selección. No lo veo fácil, pero sé que tampoco es imposible. Si uno hace un buen torneo acá, en el equipo más grande de Finlandia, se puede mirar esa opción”, indicó.