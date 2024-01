Excluyen a Benzema de gira con Al Ittihad por no presentarse a pretemporada

El viernes pasado, 12 de enero, marcó el día en que todos los jugadores debían reportarse en las instalaciones del club en Jeddah. Sin embargo, fuentes saudíes han confirmado que Benzema no se presentó, desatando preocupación y desconcierto dentro del club. Kevin De Bruyne lideró la remontada del Manchester City ante el Newcastle

Karim Benzema, estrella del Al Ittihad, está en el centro de una controversia tras no presentarse a la reanudación de la temporada del equipo saudí. Según información obtenida por el medio Marca de España, Benzema incumplió con la fecha de retorno establecida, lo que ha llevado al técnico Marcelo Gallardo a tomar medidas drásticas.

Marcelo Gallardo, el entrenador argentino del equipo, ha decidido actuar con firmeza ante la situación. En consecuencia, ha excluido a Benzema del ‘ministage’ que el equipo realizará en Dubai a partir del domingo. Esta decisión resalta la postura de no hacer distinciones entre jugadores, independientemente de su estatus.

Además, se ha revelado que Benzema ya había faltado a tres sesiones de entrenamiento en Jeddah antes del cierre del año, incluso antes de las vacaciones oficiales de Navidad. Estas ausencias han exacerbado las tensiones dentro del club. “A mi papá lo mataron”: hijo de Diego Maradona

Fuentes saudíes indican que Benzema no figura en la lista oficial para la pretemporada en Dubai. Dado que su ausencia no fue autorizada por Gallardo, el jugador francés no podrá participar en ninguna actividad del ‘ministage’ en Emiratos. Este incidente pone en duda el futuro de Benzema en el equipo y genera incertidumbre sobre las repercusiones que pueda tener su conducta en la estructura y la moral del Al Ittihad.