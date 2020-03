Exfutbolista Juan Diego González fue asesinado en Antioquia

El Colombiano intentó contactarse con las autoridades de Copacabana, municipio donde fue hallado el cadáver del exdeportista, pero aún no pudo obtener reporte del caso.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, confirmó además que el cadáver del exfutbolista fue hallado desde el pasado jueves 27 de febrero en el norte del Valle de Aburrá junto al de otro hombre que aún no ha sido identificado. Las diligencias judiciales se extendieron durante varios días y el exfutbolista fue identificado en primera instancia mediante la técnica de dactiloscopia.

A los 39 años de edad fue asesinado el exfutbolista antioqueño Juan Diego González Alzate, quien hizo parte de la nómina de equipos como Envigado, Independiente Medellín, Santa Fe, Once Caldas y varios equipos del exterior como San Lorenzo de Argentina y Santos Laguna de México.

LA TRAYECTORIA DE GONZÁLEZ

Juan Diego González se formó en la cantera del club Sajo’s de Bello, fundando por Francisco el “Bogotano” González, quien más tarde lo llevaría a la selección de Antioquia.

Oriundo del barrio Machado (Copacabana), González hizo parte de la camada de talentos como el volante Mauricio Molina, con quien dio el salto del fútbol aficionado al Envigado Fútbol Club, luego de sus destacadas campañas con la Selección Antioquia prejuvenil.

César Valoyes, delantero y compañero de González en el Independiente Medellín en 2005, lo recuerda “como un gran amigo” durante la Copa Libertadores de ese año en el que González marcó gol contra el Atlético Paranaense.

“Siempre me aconsejaba y me decía que me iba a ir muy bien. En sus inicios, nos contó el preparador físico Ricardo Lagoyete, González era de perfil derecho, pero a raíz de la muerte de Andrés Escobar se convenció que podía jugar con perfil izquierdo y cuando llegó a profesional jugó siempre ahí”, recuerda Valoyes, quien al igual que sus amigos estaba a la espera de conocer detalles de las honras fúnebres de González.