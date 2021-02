France Football le pone la camiseta del PSG a Messi

Además, la publicación en la que se responsabiliza al sueldo de Messi de la crisis económica de Barcelona, habría molestado de nuevo al jugador.

Sin embargo, el técnico blaugrana, Ronald Koeman no se ha cortado al acusar las intenciones de miembros del PSG como una falta de respeto.

“Es una falta de respeto lo que está haciendo el PSG con Messi. Sobre todo, por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en Champions. No me gusta que hablen tanto de un jugador que todavía es del Barça”, dijo Koeman en rueda de prensa.

También el propio Messi estaría molesto porque no ha tomado una decisión sobre su futuro, algo que dejaría para el final de temporada.