Futbolistas colombianos en el exterior: partidos, horarios y ligas a seguir

En Alemania, Gustavo Puerta estará disponible para cuando su equipo (Bayer Leverkusen) visite al Mainz a las 8:30 a.m. En busca de seguir en la disputa por liderato de la Bundesliga. En España, el Girona donde milita el juvenil vallecaucano Jhon Solís (18 años), buscará defender su liderato ante el siempre favorito Real Madrid (11:30 a.m.); y Falcao, que viene regresando de una lesión, podría ver minutos de juego en el Rayo Vallecano - Mallorca a las 9:15 de la mañana. Lea aquí: Antony regresa a los entrenamientos del Manchester United.

En Inglaterra, casi todos los colombianos jugarán a las 9:00 a.m. En el Aston Villa - Brighton, Jhon Durán buscará seguir anotando goles con los villanos. Por su parte, Luis Sinisterra hará lo propio cuando su equipo, el Bournemouth, reciba a Arsenal en el ‘Vitality Stadium’. En simultáneo a los dos encuentros anteriores, el partido Manchester United - Crystal Palace, que contará con Jefferson Lerma para los visitantes, también se jugará a las 9:00 de la mañana. El único de los colombianos que no jugará a esa hora es Luis Díaz, pues el Tottenham - Liverpool está programado para las 11:30 a.m. Ya en la tarde, el Inter donde actúa Juan Guillermo Cuadrado visitará a la Salernitana en horas de la tarde (1:45).