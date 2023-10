Futbolistas colombianos que jugarán este fin de semana

Juan Guillermo Cuadrado en el Inter - Bolonia de las 08:00 sería el primer colombiano en ver acción. Una hora más tarde Luis Sinisterra hará lo propio ante Everton cuando su equipo, el Bournemouth, visite la ciudad de Liverpool a las 09:00 a.m. En España, en el Real Madrid - Osasuna, Johan Mojica tendrá un duro reto cuando su equipo se mida al líder de LaLiga a las 09:15 a.m. Más tarde, los delanteros Duvan Zapata del Torino (Juventus - Torino 11:00 a.m.), Rafael Santos Borré del Bremen alemán (Werder Bremen - Hoffenheim 11:30 a.m.) y Falcao (Sevilla - Rayo Vallecano a las 2:00 p.m.), también verán acción.