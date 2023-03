¡Goleada monumental! Selección Colombia sub 20 ganó 18-0

La Selección Colombia Sub 20 terminó su gira de tres partidos amistosos en Murcia, España, con balance de una victoria, un empate y una derrota, ante las selecciones sub 21 de Gales y Suecia, y el Real Murcia Sub 20, respectivamente.

En el último partido disputado este martes en el Pinatar Arena, los dirigidos por el estratega Héctor Cárdenas superaron ampliamente al equipo local 18-0.

Los encargados de anotar (algunos repitieron) fueron Luis Quintero, Miguel Monsalve, Óscar Cortés, Jorge Cabezas, Mateo Mejía, Yaser Asprilla, Tomás Ángel, Luis Díaz y Leyner Palacios.