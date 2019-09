Orlando Berrío: “hice a cabalidad lo que el profe Queiroz me pidió”

Cartagena sigue mostrando potencial en lo futbolístico que le permite pensar que sus jugadores pueden triunfar en la selección Colombia.

La Heroica tuvo a tres representantes en la Tricolor: el volante Wílmar Barrios y los atacantes Roger Martínez y Orlando Berrío.

El Universal dialogó con Berrío al término del partido en el que Colombia igualó sin goles ante Venezuela en Tampa, Estados Unidos.

“Hice a cabalidad lo que el profe Queiroz me pidió, atacar por banda, jugar en el mano a mano y ayudar en marca por mi costado cuando así lo exigiera la situación”, sostuvo Berrío, nacido y criado en el populoso barrio de Las Palmeras.

Orlando en el primer minuto de juego recibió un fuerte golpe en una descolgada. “Lo importante es que no me amilano ante eso, creo que cuando esto pasa me dan más ganas de seguir y mostrar mi fútbol”.

Tuvo un buen primer tiempo, pues apareció en varias jugadas. “Con Juan Guillermo Cuadrado y Luis Orejuela hicimos muchas triangulaciones, nos entendimos, hicimos buenos movimientos, eso fue lo que se entrenó y salió en la cancha”

Tiene claro qué le faltó a Colombia en ambos juegos. “Hay que mejorar mucho en la definición, sabemos que con goles es que se ganan los partidos y debemos ser más certeros. Lo importante es que se crean las opciones, debemos seguir insistiendo, buscar el arco y meterla”.

Entiende que recibió una oportunidad de lujo. “Me voy contento más no conforme, creo que siempre se puede mejorar, ese es mi reto, ahora regreso a mi club Flamengo a seguir demostrando que ando por un gran momento para que el profe Queiroz siga contando conmigo”.