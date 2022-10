“Hoy me siento orgulloso de ser colombiano”: Carlos Paniagua

Paniagua estaba tranquilo, un poco afectado por haber estado tan cerca de conseguir el título pero no haberlo conseguido. “Desafortunadamente se pierde el partido en el final del mismo, muy parecido al juego pasado contra ellas, en donde nos desconcentramos en la parte de atrás, no estuvimos atentas y nos cobraron”, analizó el timonel nacional. Lea aquí: Estos fueron los premios que ganó Linda Caicedo en el Mundial

“Lo dimos todo. Me siento orgullos del trabajo y la entrega de las jugadoras. Queremos agradecer a todo la gente en Colombia por el apoyo que tuvo con este grupo de futbolistas”, agregó el entrenador.

Colombia tuvo varias opciones de gol durante el juego, sin embargo no las pudo concretar, sobre esta situación también se pronunció el entrenador nacional: “cuando el partido estaba 0-0 nos arrimamos y tuvimos por ahí dos aproximaciones que no se concretaron, pero bueno, esto parte la historia del fútbol colombiano en dos”. Lea aquí: Video: ¡Golazo! de James Rodríguez en victoria del Olympiacos