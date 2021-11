¿Iván René Valenciano salió borracho al aire? El exjugador se explica

“Yo estoy tomando unos medicamentos que son bastante fuertes y en ciertos momentos de día me los tengo que tomar. No todas las veces me caen de la mejor manera. Me pone de esa forma la voz, me cambia todo el semblante. Me gustaría simplemente aclarar eso y que esa fue la circunstancia que me pasó ayer”, explicó.

“Son unos medicamentos con los que llevo unos tres años. No sé si ustedes saben que a mí me dio un infarto y después me encontraron una enfermedad que se llama trombocitosis asistencial y tomo otros medicamentos. A raíz de eso, me mantengo medicado todo el tiempo”, añadió, al tiempo que reveló su padecimiento.

El analista sostuvo que su vida depende del tratamiento y que no puede suspenderlo de manera prolongada. “A veces, la vida privada es la vida privada y uno no puede estar saliendo a decir que tiene una enfermedad y que me dio un infarto. Llevo un tiempo con esta condición. Es más, si yo no me tomo los medicamentos, voy a dar un ejemplo, en un mes, me muero enseguida. No es que me voy a recuperar y que me van a salvar la vida. No, no se puede. Lo que intentamos es que nos perjudique lo menos posible en mi trabajo”, argumentó.