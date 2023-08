Jairo Gutiérrez Madrid, con mucha calidad y magia para jugar al fútbol

“A nivel internacional siempre he sido fans de Messi, veo muchos videos de él”, recalca este cartagenero que ha encontrado en el fútbol su gran fuente de inspiración para se feliz en la vida.

Tiene claro cuáles son sus características como jugador. “Soy hábil, inteligente con el balón y tengo una gran técnica. Juego como volante interior, ahí me doy gusto metiéndole pases a mis delanteros para que hagan goles. Debo mejorar la velocidad”, agrega Jairito, quien se declara admirador de Juan Fernando Quintero e hincha de Atlético Nacional.

Sus compañeros le dicen Jairito y es uno de las promesas que tiene Talentos Cartageneros en esta categoría. “Me apasiona este deporte, desde muy niño me enamoré del fútbol, desde los dos años”, comenta el joven, quien asegura que su primera entrenadora fue Verónica Torreglosa en Talentos Cartageneros.

Se trata de Jairo Gutiérrez Madrid, el joven de 11 años de Talentos Cartageneros, que se abre paso en el fútbol local mostrando una gran calidad en su juego. En la cancha no solo disfruta él con el balón sino quienes le están viendo. El pelao, de verdad, es garantía para un buen espectáculo en el campo de juego.

Es hijo de Jairo Gutiérrez y de María Eugenia Madrid. “Mis padres siempre han estado para mí, me han apoyado mucho, así como mis abuelos, están pendientes de mí en todo. Mi hermano mayor, Antonio, quien también es un gran jugador me da consejos y me dice que lo voy a lograr”.