James Rodríguez, aislado por contacto con contagiado de COVID-19

El colombiano James Rodríguez tuvo que ser aislado por un contacto cercano con una persona contagiada de COVID-19 en el Everton, por lo que se perderá el estreno de su club en la Premier League.

Así lo confirmó el entrenador Rafa Benítez en la rueda de prensa previo al debut en la Premier, que arranca este fin de semana.

“He tenido una conversación con él. Conoce mi idea. Ahora no está disponible para mañana así que no es un problema, ya que tenemos algunos jugadores que están aislados, con covid-19 alrededor, tenemos que tener cuidado y quedarnos en casa. Él es uno de ellos”, sostuvo el entrenador, de quien se dice no cuenta con el colombiano para esta temporada.