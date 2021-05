James Rodríguez anuncia que le falta poco para el retiro

El jugador del Everton, de solo 29 años, dijo que no se visualiza jugando hasta muy mayor, por lo que no espera seguir el camino de otros jugadores como Zlatan Ibrahimovic, próximo a cumplir los 40 y jugador del Milan, o Cristiano Ronaldo, vigente a sus 36 años con la Juventus.

Partido más importante con la Selección: Todos los partidos con esta camiseta son importantísimos, creo que tengo 79 o 80 partidos y para mí todos los tomo con una importancia grande, así sean partidos amistosos. Cuando te pones esta camiseta tienes que darlo todo siempre, estar al límite porque estás jugando para un país entero. Siempre quise estar acá y cada que me pongo esta camiseta es como si fuera el primer día.

Sueño: Ganar alguna copa. Ya he conseguido muchas cosas importantes con esta camiseta y por qué no ganar un título, ese es el sueño mío y creo que de toda Colombia y todos los muchachos que estamos en este proceso.

Sueño personal: Poder estar en un 11 de la FIFA, que estuve casi ahí cerca. Sé que ahora es mucho más complicado, hay mucha competencia, pero todavía soy joven y estoy en una edad buena. Si llega, bien, y si no, estaré tranquilo porque estuve cerca y también estuve de 8 en el Balón de Oro en 2014. Para mí fue algo grande.

Falcao García: Para mí es un orgullo grande estar jugando con él en la Selección Colombia. Haber jugado en el Oporto, en el Mónaco, Falcao es una persona que admiro mucho y me pone muy orgulloso haber jugado con él en los dos clubes y ojalá que en la Selección podamos estar muchos años más para darle muchas alegrías al pueblo colombiano.

Equipo para el retiro: Es una buena pregunta porque no he pensado mucho eso, no te sé decir ahora el sitio donde me gustaría retirarme. Creo que falta poco porque no quiero jugar hasta muy mayor. Ahora todos estos años quiero disfrutarlos al máximo. Hace cuánto que tenía 20 años y el tiempo pasa rapidísimo, cada que vengo a la Selección Colombia falta menos, por eso quiero aprender, ayudarle a los jóvenes porque yo también pasé por eso y creo que a toda esta camada que tiene casi 30 años le falta poco. Tenemos que ser felices cada que venimos y enseñarles a los jóvenes para que se pongan esta camiseta del todo.