James Rodríguez se pierde otro partido importante del Everton

“Repito, no tiene ningún problema grave, pero la realidad es que se ha perdido tantos juegos porque estamos jugando cada tres días. Debemos recuperarle bien de sus problemas en el soleo y no arriesgarle”, dijo.

“Coleman regresará mañana y James todavía no podrá hacerlo. Creo que es muy pronto para arriesgarlo, apenas ha empezó a entrenarse a la par de sus compañeros. Podría estar listo para el duelo ante el United”, sostuvo Ancelotti.

James Rodríguez se perderá el tercer partido consecutivo con el Everton de Inglaterra. El colombiano se quedó por fuera de la convocatoria para el duelo por Premier ante el Arsenal, debido a que todavía no se recupera de una lesión en la pantorrillla.

Ancelotti confirmó las bajas de Allan y Fabian Delph junto a la de James, pero no considera que sea una excusa para bajar el rendimiento.

“Nuestra posición en la tabla es buena, venimos de una par de victorias importantes y no podemos frenar ahora. La temporada recién empieza y tenemos que alcanzar Europa, que es nuestro objetivo”.

Además, le preguntaron si el Everton era mejor en defensa cuando no tenía a James Rodríguez en la cancha.

“No (risas), no lo creo. Tenemos tres porterías a cero y dos fueron sin él, aunque en la primera que logramos fue ante uno de los rivales más difícil que hemos enfrentado (Tottenham) y él jugó. Hemos tenido periodos donde hemos defendido bien y mal como equipo”, explicó.

“Nuestra habilidad defensiva no depende si James juega o no. Depende de la concentración que todos tengamos y la capacidad de trabajar todos unidos, no de un solo jugador”, añadió.