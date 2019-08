James Rodríguez, sin equipo pero con ganas de triunfar

Nápoles también sueña con tener al colombiano en sus filas. Carlos Ancelotti, técnico del plantel italiano, ha sido uno de los que más ha creído en James.

En la estadía como entrenador en el Real Madrid fue el mejor año de Rodríguez en la Liga. Pero pese a su petición, Nápoles no tiene el dinero y espera que Real Madrid no se lo venda a Atlético de Madrid y que aparte no aparezcan más ofertas para que pueda recalar en sus filas a préstamo con opción de compra. De momento, James está a la expectativa.