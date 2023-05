James Rodríguez, sin equipo, ¿se autoconvocó a la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo, miembro del cuerpo técnico de la selección, ha recorrido varios estadios del país observando jugadores e incluso ha tenido contacto con algunos futbolistas en Europa. Sin embargo, el asunto de James Rodríguez podría causarle un dolor de cabeza. El regaño de Hubert Bodhert: “Esa hijue... tarjeta no te la pueden sacar”

La Selección Colombia se prepara para afrontar una nueva fecha FIFA en junio, mes en el que se enfrentará a los equipos de Irak y Alemania. Aunque todavía no se ha revelado la lista de convocados para estos partidos amistosos, ya se especula sobre la presencia de James Rodríguez.

“Estoy muy feliz, muy contento, me siento como en casa. Me están tratando de muy buena manera, siempre es así. Con el cuerpo técnico estamos haciendo cosas, pensando en todo lo que viene que será muy importante”, dijo el ex Real Madrid.

Estas declaraciones han llevado a especulaciones sobre la posible presencia de James Rodríguez en la próxima convocatoria de la selección, a pesar de su inactividad en los últimos meses.

Mochos periodistas deportivos se preguntan si su convocatoria está realmente contemplada por Néstor Lorenzo o si es una presión del jugador para no perder su lugar en el equipo a pesar de no estar jugando.

La Selección Colombia está en un proceso de renovación tras no clasificarse al Mundial de Catar. En el fútbol europeo, en Colombia y en el equipo sub-20 que participa en la Copa del Mundo de la categoría, hay figuras emergentes con talento, continuidad y confianza que están haciendo méritos para ganarse un lugar en el equipo nacional.

Sin embargo, todavía surge la duda de si aún se prioriza a jugadores que no están teniendo minutos de juego debido a su trayectoria y aportes del pasado.

De momento solo queda esperar para conocer a los llamados del argentino Néstor Lorenzo para lo que será una de las últimas pruebas antes de que empiecen las eliminatorias para el próximo Mundial.