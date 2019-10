Jesurum confirma que sí hubo pacto entre Queiroz y James Rodríguez

A pesar de que Carlos Queiroz afirmó en rueda de prensa que el jugador no solicitó su no convocatoria, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol -FCF-, Ramón Jesurum, confirmó que sí hubo un acuerdo entre el técnico portugués y el volante cucuteño.

Previo a los duelos, en los que Colombia igualó con Chile y cayó goleado ante Argelia, Queiroz aseguró en una rueda de prensa desde España que las informaciones que informaban que James solicitó no ser convocado eran falsas.

“Vi que alguien dijo que James pidió no venir a la Selección y eso no es cierto. No tengo más respuestas ni quiero hablar de confrontaciones. Tengo que hablar con honestidad y claridad de la decisión que tomé. Nunca me pasó que un jugador me pida no estar”, explicó el estratega.

Además, sostuvo que todo eran especulaciones de la prensa. “Después de salir la convocatoria se crearon especulaciones que son normales en el mundo mediático del fútbol. Hay que siempre intentar separar y no confundir lo que son especulaciones que no tienen sentido ni fundamento... Los jugadores que están acá son los que creo que son y es importante consolidar los nuevos valores del equipo nacional y para eso necesito oportunidades y necesito tiempo”.