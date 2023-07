Juanfer Quintero da la versión de su salida del Junior de Barranquilla

“Ahora, creo yo, que por tomar una decisión personal, porque le diga al señor Fuad (que es un fenómeno y la familia Char me trató increíble) que no encajo, es simple. Un mes antes de la pretemporada le digo: ¿qué quieren hacer? Traigo a mi familia y le consigo un colegio a mi hija. Me dijeron que estaba en el proyecto”, dijo. Video: Muere una hincha que quedó en medio de pelea entre barras bravas

El jugador colombiano explicó que no encajaba en el proyecto deportivo liderado por el ‘Bolillo’ en el Junior. Afirmó que, si bien comprende que la titularidad no está garantizada en el fútbol, tomó una decisión personal al darse cuenta de que no se sentía cómodo y no podría explotar sus cualidades en el equipo.

"Yo en ningún momento fui a robar, fui a ser feliz. No me traiciono a la hora de jugar fútbol. El entrenador Arturo Reyes me llama y lo puse en las entrevistas (...) Eso no quiere decir que Hernán Darío Gómez sea malo. Lo admiro mucho y tengo muy buena amistad con el hijo. Merece respeto. Yo escucho decir al 'Panzer' que los jugadores de hoy son complicados. No, tú lo dices, estás en el 94″, añadió.

El jugador mencionó situaciones específicas, como una lesión que sufrió en Junior y que coincidió con la llegada del ‘Bolillo’, lo cual le impidió tener continuidad en el equipo. También observó los entrenamientos y concluyó que no encajaba en un sistema incuestionable, dejando en claro que no tenía problemas con correr, pero cuestionando el concepto de simplemente correr sin un propósito claro.

"Volvemos a la pretemporada. Veo lo que pasa con amigos míos del equipo (Carlos Bacca y Sebastián Viera), y bueno, pienso y digo que si es la realidad mía. Veo los entrenamientos y muchas cosas. Empiezo a sentir que no encajo y lo digo con toda la sinceridad. No encajo en un sistema incuestionable. No tengo ningún problema con correr. ¿Qué es correr?", apuntó.

Quintero reconoció que la familia Char y el señor Fuad, directivos del Junior, lo trataron de forma excelente y destacó su respeto hacia ellos. Sin embargo, consideró que era importante expresar su sentir y dejar claro que no hubo traición a la hora de jugar al fútbol.