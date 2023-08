Jude Bellingham, el reemplazo de todos en el Real Madrid

Bellingham no es la excepción, y si sus mapas de calor en Alemania eran de un color rojo vivo demostrando como se “comía” el campo de juego, ahora que se encuentra en un club más laureado tiene cierto valor agregado para ser mejor jugador. Lea aquí: El Clásico RCN 2023 será muy montañoso.

El Real Madrid es la casa de las epopeyas en Europa. No hay imposibles para ellos, cuando todo el tiempo juegan con cierto peso en la camiseta del cual sus jugadores suelen contagiarse.

Sin Karim Benzema que se marchó a Arabia; sin Militão y Courtois por mínimo 5 meses; y ahora que podrían estar sin Vinicius tras su lesión ante el Celta de Vigo; Bellingham no es solamente el fichaje estrella de la temporada, sino la cara más importante de los Merengues en el campo de juego.

En el Real Madrid están acostumbrados a corregir ganando, y ante la ausencia de varios pilares y el desarrollo de algunos encuentros en este inicio de LaLiga, parece ser que han ganado más de lo que deberían, pero como cosechar triunfos más allá del "buen juego" está en su naturaleza, no pasa nada.

Las grandes individualidades con nombres como el de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modrić, Courtois y otros, fueron protagonistas de inolvidables gestas con la casaca blanca. Actualmente es Bellingham quien emana la misma presencia de estrella mundial que los otros ya tuvieron.

No es como si Bellingham no fuera tan bueno antes, sino que ahora está en el equipo más campeón de Europa, lo que te da más reflectores. En este corto plazo hace que por momentos no se piense en las ausencias y, por los 100 millones que pagaron por él, esperan que ese sentimiento se extienda mucho más, que de ser así, más que ser el motor del Real Madrid, será el mejor del mundo.