¿Jugadores de Real Cartagena participarán en el paro de futbolistas?

El fútbol profesional colombiano está en incertidumbre por estos días debido al paro de futbolistas, anunciado para la fecha 20 de la Liga Águila y la fecha 3 del Torneo Águila.

Tras no conseguir que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol – FCF – aceptaran acoger sus peticiones, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – Acolfutpro – anunció el cese de actividades para la primera semana de noviembre.

A pesar de estar anunciado, con la aprobación de 1,117 jugadores, todavía no es claro la participación de todos los futbolistas que integran los 36 clubes que militan en el FPC, debido a presiones de los directivos, que en muchos casos amenazan con acabar los contratos o tomar medidas en contra de los que se sumen al cese de actividades.

(¿Por qué los futbolistas colombianos podrían irse a paro?).

Varios clubes han comunicado públicamente su posición. Todos ellos argumentan que en la legislación laboral del país no existen las negociaciones sectoriales o gremiales, por lo que los jugadores inconformes tendrían que presentar sus peticiones a los equipos en los que militan, que son los que los contratan, y no a la Dimayor ni a la FCF.

La Acolfutpro, por su parte, explica que en la Dimayor se toman decisiones que afectan a los futbolistas, como el calendario o las sanciones económicas y deportivas, por lo que sí aplican las reclamaciones colectivas en este caso.

Real Cartagena es uno de los clubes que sentó su posición en contra del paro, con un comunicado en el que califica las medidas de Acolfutpro como mecanismos de presión ilegales.

“A la fecha a Real Cartagena, en su calidad de empleador, no le ha sido entregado por ningún medio por parte de sus empleados y en este caso en particular por sus jugadores, un pliego de peticiones... En concordancia con lo anterior, no se puede establecer un conflicto colectivo amparado en las normas laborales vigentes y por consiguiente no se han agotado las etapas previas requeridas que faculten a nuestros empleados a realizar un cese de actividades”, sostiene el club.

Sin dar más detalles del tipo de medidas que tomaría con sus jugadores, Real Cartagena asevera: “Nuestra empresa realizará las acciones pertinentes que garanticen el normal desarrollo de su objeto social, brindando a nuestros empleados en todo momento las garantías establecidas en la ley colombiana y en nuestro reglamento interno”.