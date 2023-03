¿Junior no es un equipo grande?, las polémicas declaraciones de futbolista

“Junior no se sentía a gusto en el campo, les teníamos la pelota de un lado a otro y los cansamos. Es un equipo de los nombrados a ser grandes. Para mí es un equipo igual al mío, con lo que tiene es nombrado a ser el grande y para mí no lo es todavía, en el partido no se vio eso”, sostuvo el delantero.

Márquez destacó que el equipo bananero tuvo mayor posesión y mayores aproximaciones de gol que su rival, a pesar de que no lograron quedarse con los tres puntos.

"Estoy totalmente tranquilo con mi equipo porque se le ve las ganas de salir a ganar en cualquier terreno. Siempre se ha dicho que no convence el Unión, pero el equipo siempre está ahí. Junior no tuvo ni la tenencia de balón, nosotros tuvimos hasta opciones de gol. Ellos tuvieron dos jugadas, el penal y el error de Vladimir. Como siempre, hacen un gol y tienen un aire más. El trámite del partido fue más del Unión que del Junior, ellos solo tuvieron esas dos que fueron gol, no tuvieron más", apuntó.

Más allá de las declaraciones del Caballo Márquez, el empate es un mal resultado para ambas escuadras, que marchan en la zona baja de la tabla de posiciones.

El Unión alcanzó los 9 puntos y ocupa el puesto 17, mientras que Junior tiene 8 unidades y se mantiene en la penúltima casilla.

En la jornada próxima los samarios recibirán a Águila Doradas, por la fecha 11, en tanto que los tiburones se enfrentarán a Alianza Petrolera en el Metropolitano Roberto Meléndez.