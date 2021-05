Klopp se pronuncia por el desaire de Mané

Klopp tomó la decisión de no incluir a Mané en la alineación titular para un duelo vital en las aspiraciones del Liverpool de terminar entre los mejores cuatro lugares de la tabla de la Liga Premier. Mané ingresó al partido como suplente en el segundo tiempo.

El timonel del Liverpool dijo el viernes que planea hablar con Sadio Mané luego que el extremo senegalés se negó a estrechar su mano mientras abandonaba la cancha al final de la victoria de 4-2 sobre el Manchester United en Old Trafford el jueves.

“¿Uno quiere que estas cosas sucedan? No, pero no es la primera vez en mi vida y temo decir que probablemente no será la última”, comentó el técnico alemán en una conferencia de prensa antes del partido del domingo en casa del West Bromwich Albion, ya relegado. “Ya hablaremos al respecto, y entonces será resuelto”.

Klopp mantuvo una línea de tres al frente con el portugués Diogo Jota por la izquierda _en el lugar que Mané suele ocupar_ el brasileño Roberto Firmino por el centro y el egipcio Mohamed Salah por el extremo derecho.

Al final del partido, Klopp dijo en entrevista con Sky que él había decidido que iniciaría con Jota casi al final de la práctica del miércoles, pero que no tuvo tiempo de explicar su decisión a Mané, algo que, subrayó, normalmente haría.

Jota anotó a los 34 minutos, Firmino aportó dos goles más y Salah añadió el cuarto para que el Liverpool cerrara la brecha a cuatro puntos con el Chelsea, que ocupa el cuarto lugar, y los Reds tienen un partido pendiente.

Klopp, cuyo equipo se ha visto mermado por lesiones en la presente campaña, insistió que no le molestó el desaire.

“Si alguien me muestra respeto cinco millones de veces y una sola no, ¿qué es entonces más importante? El mundo se encuentra en una situación en la que se exagera esta ocasión más de lo necesario”, agregó el técnico.

El Liverpool visita al Burnley el miércoles y termina su temporada recibiendo al Crystal Palace el 23 de mayo.