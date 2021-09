La expulsión de Koundé lastra a Francia

La expulsión de Jules Koundé en el minuto 51 lastró a la selección francesa, que registró un inesperado empate ante Bosnia (1-1), un traspiés que, de momento, no compromete el primer puesto de los Bleus para acceder directamente al mundial de Catar.

Erwin Dzeko adelantó en el 36 a los bosnios, mientras que Antoine Griezmann, que regresa al Atlético de Madrid, igualó cuatro minutos después en una carambola y después de la consulta con el VAR.

Francia sigue líder del grupo D, con ocho puntos, cuatro más que Ucrania, su próximo rival el día 4.

El primer tiempo reflejó la impaciencia de Francia, herida por la eliminación prematura en la última Eurocopa ante Suiza.

Al tridente Mbappé-Benzema-Griezmann no le faltó actitud, aunque sí acierto. Lo que seguro que no hubo fue sintonía con el centro del campo, que contaba con Paul Pogba, pero no con N’Golo Kanté ni Tolisso -ambos lesionados-. El debutante Vertout (Roma) y el atlético Thomas Lemar no cumplieron.

Benzema arremangándose en defensa; Mbappé no paraba de intentar explorar su velocidad por el flanco izquierdo; y Griezmann se mostraba disponible.

En remate casi sin ángulo al palo del meta bosnio, obra de Mbappé, fue lo más destacable de la primera media de juego. Muy poco para la campeona del mundo.